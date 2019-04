Actrice Maureen McCormick, bekend van de Amerikaanse sitcom The Brady Bunch, is boos, omdat beelden van haar worden gebruikt voor de lobby van vaccinatieweigeraars. De nu 62-jarige McCormick speelde in de serie de tiener Marcia Brady. Ze benadrukt in gesprek met de Amerikaanse omroep NPR dat ze juist voor vaccinaties is.

Zogenoemde anti-vaxxers verspreiden vaak plaatjes en video's uit een aflevering van de serie uit de jaren zeventig. Het gaat om de aflevering waarin de zes kinderen uit het gezin Brady allemaal de mazelen kregen.

In de episode Is There a Doctor in the House beschrijft de moeder de symptomen van haar zoon als "verhoging, een hoop stippels en een grote glimlach". De zieke zoon is blij, omdat hij een paar dagen niet naar school hoeft. De zieke kinderen blijven thuis en doen spelletjes.

Dochter Marcia zegt in de aflevering: "Als je dan toch ziek moet worden, gaat er niets boven de mazelen."

Vooral die laatste quote wordt geregeld als meme gedeeld door de anti-vaxxers, die daarmee stellen dat de mazelen helemaal niet gevaarlijk zijn. "Ik vind dat zorgwekkend en wil het uitzoeken, want ik ben hier nooit over ingelicht", aldus McCormick.

"Ik ben een moeder en mijn dochter is gevaccineerd", aldus de actrice zondag.