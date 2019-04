Het huwelijk van Katherine Schwarzenegger en Chris Pratt lijkt aanstaande. Schwarzenegger had zaterdag met haar beste vriendinnen en familieleden een bridal shower. Oprah Winfrey was een van de gasten.

Het intieme feestje, dat meestal zes weken voor de echte bruiloft wordt gevierd, was in het huis van de moeder van de bruid en Winfreys goede vriendin Maria Shriver. Zij was tot 2011 getrouwd met Katherine Schwarzeneggers vader, Arnold Schwarzenegger.

Pratt maakte ook zijn opwachting op het feest, waarop de bruid cadeaus krijgt voor haar uitzet en haar trouwdag.

Later kwam ook Arnold Schwarzenegger. Hij had eerder op de dag het afstuderen van zijn zoon Joseph Baena gevierd.

De 39-jarige Pratt ging in januari op een knie voor zijn vriendin, met wie hij komende zomer een jaar samen is. Hun eerste date was op Vaderdag in de zomer van 2018.

Afgelopen maandag kwamen ze samen naar de première van Avengers: Endgame.