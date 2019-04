Het proces tegen filmproducent Harvey Weinstein wordt uitgesteld tot 9 september. Eerder zou het op 3 juni aanvangen, maar de verdediging krijgt extra tijd om zich voor te bereiden. Dat meldt Variety vrijdag.

Een deel van de zitting speelde zich achter gesloten deuren af. Het Openbaar Ministerie (OM) zou vrouwen hebben willen laten getuigen die niet direct bij de zaak betrokken zijn. Om hun woorden niet via de media te laten verspreiden, wilden ze de zaal gesloten houden voor de pers. Bij het plannen van een nieuwe datum, mochten journalisten wel aanwezig zijn.

Weinstein staat officieel terecht voor vijf betichtingen van seksueel misbruik bij twee verschillende vrouwen, variërend van aanranding tot verkrachting. Zijn zaak zou oorspronkelijk in mei beginnen, maar er ontstond vertraging toen de filmproducent zijn eigen advocaat ontsloeg en een nieuw team samenstelde.

Een opvallende naam in dat team is Jose Baez. Hij werkte eerder als raadsman voor actrice Rose McGowan, een van de eerste vrouwen die Weinstein beschuldigde van seksueel misbruik. De filmproducent is sinds eind 2017 door ruim negentig vrouwen beticht van machtsmisbruik en seksueel wangedrag.

De zaak in New York draait om twee vrouwen, van wie er een seksueel zou zijn misbruikt in 2006. De ander zou in 2013 verkracht zijn. Eerder werd bekend dat Lucia Evans, die beweerde dat zij door Weinstein werd gedwongen tot orale seks, haar aanklacht heeft laten vallen.

Weinstein kan 5 tot 25 jaar celstraf krijgen

De aanklagers verwachten dat hun deel van het proces drie weken in beslag zal nemen. Advocaat Baez stelt dat hij één week nodig heeft voor zijn verdediging. Na die periode beslist een jury of Weinstein schuldig wordt bevonden en wat zijn straf wordt. De gevallen filmbaas kan 5 tot 25 jaar celstraf krijgen. De selectie van de jury zal naar verwachting zo'n twee weken in beslag nemen.