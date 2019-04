Sylvie Meis haalt uit naar Rafael van der Vaart, Piet Paulusma blijkt onbetaalbaar en Giel Beelen is niet meer welkom als invaller. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Al ruim drie jaar moeten we het doen zonder foto's van Damián van der Vaart: omwille van zijn privacy besloot moeder Sylvie Meis in 2015 geen foto's meer van hem te delen. Geen gezellige selfies, geen foto's van op het voetbalveld en al absoluut geen vlogs waar Damián op de achtergrond voorbij komt.

Sylvie wil haar zoon beschermen voor de paparazzi: als zij geen foto's plaatst, heeft ze een sterkere zaak tegen opdringerige fotografen, zo bedachten zij en haar advocaat. Alleen is het dan natuurlijk zaak dat ook Damiáns vader meewerkt. En laat dat nou niet echt het geval zijn.

Rafael plaatste vorig weekend een video van hem en zijn zoontje, in gesprek met de NOS. Weg alle anonimiteit: Damián kon worden bekeken door Rafaels 128.000 volgers en natuurlijk bij onze publieke omroep. Sylvie kon dat niet zomaar aan zich voorbij laten gaan en deelde een dag later een gezellige familiefoto waar Damián niet op stond.

"Mijn zoon heeft deze foto gemaakt, ik deel geen foto's met hem omwille van zijn privacy", aldus Sylvie, die daarmee volgens haar volgers en allerlei media een steek onder water gaf aan Rafael. Ook Rafaels moeder bemoeide zich ermee. Op Facebook werd door iemand geschreven dat Rafael de enige is die Damián een stabiele thuissituatie weet te bieden en Lolita van der Vaart kon niet anders dan het beamen. "En zo is het."

RTL Boulevard ging deze week nog een stap verder. Zij wisten via via dat Damián helemaal niet bij dat gezellige familiemoment was en Sylvie die opmerking dus echt alleen maar had gemaakt om Rafael op zijn plaats te zetten.

Waar komt deze haat en nijd dan vandaan? Boulevard had voor ons het antwoord: Sylvie is een beetje jaloers. Nu Damián ouder wordt en steeds meer interesse toont in voetbal, heeft hij nu eenmaal meer gemeen met zijn vader dan met zijn moeder. En dat zorgt voor een pijnlijke situatie.

Heitje voor een karweitje

Voor het grote geld moet je niet bij de publieke omroep zijn, zo weten we inmiddels van alle interviews met "arme" NPO-presentatoren. Uitzonderingen als Matthijs van Nieuwkerk en Yvon Jaspers daargelaten, werkt iedereen bij zenders 1,2 en 3 er niet voor het geld, maar toch vooral omdat ze mooie programma's willen maken.

Niet voor niets verhuist bekend Nederland daarom naar RTL of SBS: als je je maandsalaris ziet verdubbelen, is het nu eenmaal verleidelijk om dan diezelfde mooie programma's te maken met vijf reclameblokken ertussen. De afgelopen jaren zagen we populaire presentatoren als Katja Schuurman, Geraldine Kemper en Jan Versteegh de overstap maken en hoewel geen van hen zal roepen dat het om het geld te doen was, wordt er iedere keer toch weer druk gespeculeerd hoeveel extra ze nu krijgen.

De stap de andere kant op maken, van de commerciële zenders naar de publieke omroep, gebeurt echter ook weleens. Rik van de Westelaken ging weer terug en Arie Boomsma is bezig voor de EO: je kunt wel heel veel geld verdienen, maar als je er niet gelukkig van wordt, duren de dagen alsnog heel lang.

Piet Paulusma onbetaalbaar?

Piet Paulusma werd begin dit jaar na jarenlang trouwe dienst eruit gegooid bij SBS. Niet per direct, want we zien hem nu nog dagelijks bij de zender van John de Mol, maar straks is het klaar en dus moet Piet op zoek naar iets anders. Toen bekend werd dat zijn contract niet werd verlengd, stond heel Nederland klaar om hem een baan aan te bieden: Piet verdient het beste.

Jan Slagter, Omroep MAX-baas, was een van die mensen. Maar deze week vertelde hij dat de onderhandelingen op niks uit lijken te lopen. Piet heeft namelijk allerlei eisen waar Jan niet aan kan voldoen. "Het geld dat wij hebben bij Omroep MAX en wat Paulusma vraagt, ligt te ver uit elkaar.”

Piet hoorde dit verhaal met verbijstering aan. Terwijl hij gezellig aan de kaasblokjes en de worst zat op een verjaardag, werd de vuile was buiten gehangen. "Je weet dat dit soort besprekingen gebeuren en er natuurlijk altijd gepraat wordt over hoe, wat en waar, maar ik had er wel zin in en ik heb nooit nee gezegd. Ik vind het dan ook jammer dat ik op dit moment niet meer weet dan ik weet."

Komt Piet dan nooit meer terug? Natuurlijk wel! Echte fans weten hem gewoon nog te vinden, ook als een televisieklus er niet meer in zit. Piet gaat online door, zodat hij iedere dag gewoon nog "oant moarn" kan zeggen.

Helemaal klaar met Giel

Bijna dagelijks is wel iemand boos op Giel Beelen. De radio-dj staat nu eenmaal bekend om zijn opvallende uitspraken en maakt geen geheim van zijn mening. Dan schop je weleens iemand tegen het zere been.

Deze week was het weer raak en ging het zelfs zo ver dat een van zijn collega's woedend de studio uit is gelopen tijdens de uitzending en niet meer terug is gekomen. Giel viel deze week twee keer in voor Wilfred Genee bij Veronica Inside en het bleek niet enorm te klikken met Rick Romijn en Niels van Baarlen, die naast hem zaten.

Giel vond muzikale gast René Karst, van de hit Liever te dik in de kist, niet helemaal van zijn niveau en vroeg zich hardop af of Wilfred het nummer altijd in zijn totaliteit draaide. En dat terwijl René gewoon in de studio zat. Even later besloot Giel toeters te laten klinken door René's muziek en Rick en Niels werden langzaam steeds bozer.

Zij vonden het respectloos naar de muzikant toe dat Giel op deze manier met zijn werk omging. Giel zag het probleem niet zo, hij vond het zijn werk als radio-dj om zo af en toe door een plaatje heen te praten. Niels en Rick zagen dat toch anders en zonder aankondiging verdween Rick van toneel.

Wilfred hoorde het allemaal met verbazing aan vanaf zijn vakantieadres op Texel. Van de leiding kreeg hij te horen dat ze het vooral niet groter wilden maken dan het is en of Wilfred alsjeblieft niet bij RTL Boulevard en Shownieuws wilde gaan zitten.

"'Hou het klein, alsof het niet gebeurd is', zeiden ze. Nou, dat is bij dezen gelukt, hè?”, aldus Wilfred de dag na de commotie in zijn radioprogramma. Of Giel als vervanger ooit nog terug mag komen, is niet bekend, maar de kans dat Rick dan ook in de studio zit, lijkt nihil.