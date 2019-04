Nadat Blac Chyna donderdag vertelde een online studie te gaan volgen aan het prestigieuze Harvard, zegt de universiteit nu dat zij de realityster nooit heeft toegelaten.

"De Harvard Business School Online heeft nooit een toelatingsbrief opgesteld of verstuurd naar een persoon genaamd Angela White (de echte naam van Blac Chyna, red.)", laat een woordvoerder aan TMZ weten.

De entertainmentsite heeft vervolgens contact gezocht met de woordvoerder van de realityster, die tot dusver geen gehoor geeft.

De dertigjarige realityster en voormalige vriendin van Rob Kardashian vertelde donderdag aan TMZ aan "de beste versie van zichzelf" te werken en dat ze daarom binnenkort met de studie Business Analytics gaat beginnen.

"Ik bevind me in een periode waarin ik me dingen besef en mezelf ontwikkel. Ik wil goed zijn voor mezelf en mijn kinderen. Deze studie gaat me naar een hoger niveau brengen. Mensen vinden het leuk om over me te praten, dan kan het maar beter over iets positiefs gaan", vertelde ze hierover.