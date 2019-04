Marga Bult is in de schuldsanering terechtgekomen nadat ze een lening die ze in 2014 aanging niet kon terugbetalen. De Rechtop in de wind-zangeres leende 50.000 euro van een vastgoedmakelaar.

"Ik heb de intentie om het bedrag aan hem terug te geven, maar dat lukt mij nu helaas nog niet", zei Bult bij 6 Inside. "Ik ben een hele tijd uit de running geweest vanwege ziekte (gebroken been, red.), en het huis (woonboerderij in Denekamp, red.) heeft minder opgeleverd dan verwacht, en daarom zit ik in de schuldsanering."

Margaretha Groeneveld, zoals de zangeres eigenlijk heet, leende het bedrag van makelaar Rinie van de Wetering van APC Vastgoed om haar bedrijf VIPevents een stimulans te geven. Volgens de makelaar was de afspraak gemaakt dat Bult het bedrag in twee jaar tijd zou terugbetalen. Toen de 62-jarige zangeres de betalingsverplichting niet nakwam, stapte de makelaar als schuldeiser naar de rechter.

'Toen ze eenmaal over voldoende geld beschikte, stopten alle betalingen'

Van de Wetering vertelt daarnaast aan het AD dat het bedrag van 50.000 euro door rente en advocaatkosten inmiddels is opgelopen tot ongeveer 85.000 euro. Volgens de makelaar betaalde Bult hem in eerste instantie de rente over het geleende bedrag terug. "Maar toen de boerderij eenmaal was verkocht en ze over voldoende geld beschikte, stopten alle betalingen. En tot op de dag van vandaag heb ik geen cent meer gezien."

Bult stapte daarop volgens Van de Wetering naar de rechter wegens een te klein vermogen en inkomen, om zo de schuld kwijtgescholden te krijgen. "Dat is door de rechter afgewezen, omdat ze met tegenstrijdige verklaringen over haar financiële positie kwam. Met andere woorden: ze moet me gewoon terugbetalen."