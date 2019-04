De 51-jarige Amerikaanse regisseur John Singleton, die vorige week werd getroffen door een beroerte, ligt in coma. Dat blijkt donderdag uit documenten die The Blast in handen heeft.

In de papieren vraagt de moeder van Singleton om zeggenschap over zijn financiën, omdat de regisseur in coma ligt na "een zware beroerte". In eerste instantie werd nog gesproken van een lichte beroerte.

Volgens de moeder van de regisseur is er momenteel sprake van een "financieel noodgeval", omdat haar zoon bezig was met verschillende zakelijke projecten en op het punt stond een lucratieve deal te sluiten.

Tussen de documenten zit ook een verklaring van een arts, die stelt dat Singletons motorische vaardigheden "ernstig zijn aangetast" en dat hij momenteel niet logisch kan nadenken.

Een rechter moet beslissen of Singletons moeder inderdaad zeggenschap krijgt over de financiën van haar zoon.

Singleton is vooral bekend vanwege zijn debuutfilm Boyz n the Hood. Voor die film kreeg hij als 24-jarige regisseur Oscar-nominaties voor de beste regisseur en het beste originele script. Nog altijd geldt hij in beide categorieën als de jongste genomineerde.