Blac Chyna is toegelaten tot de Harvard Business School, waar zij een online studie Business Analytics gaat volgen. De realityster gaat zo leren hoe ze data moet interpreteren en hoe zij beslissingen moet nemen in het zakenleven.

Volgens TMZ kreeg Chyna maandag te horen dat haar aanvraag tot toelating is geaccepteerd. De studie zal acht weken lang duren, met een geschatte studietijd van 40 uur per week.

De realityster en voormalige vriendin van Rob Kardashian vertelt "te werken aan de beste versie van zichzelf".

"Ik bevind me in een periode waarin ik me dingen besef, en mezelf ontwikkel. Ik wil goed zijn voor mezelf en mijn kinderen. Deze studie gaat me naar een hoger niveau brengen. Mensen vinden het leuk om over me te praten, dan kan het maar beter gaan over iets positiefs."

Chyna was veel in het nieuws wegens haar relatie met Rob Kardashian, de broer van Kim. Eind maart kwamen zij na twee jaar discussie tot een akkoord rond de voogdij over hun tweejarige dochter Dream. Ze zal bij elk van haar ouders evenveel tijd doorbrengen.