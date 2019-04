Justin Bieber en Ariana Grande hebben gereageerd op de kritiek na hun optreden bij het festival Coachella. De Amerikaanse presentatrice Morgan Stewart had eerder het vermeende playbacken van Bieber bekritiseerd.

Grande trad op tijdens het festival en besloot op het laatste moment om haar collega Bieber op het podium uit te nodigen. Voor Bieber was het zijn eerste optreden na een lange pauze. Hij trakteerde haar fans op zijn hit Sorry, maar niet iedereen was onder de indruk.

Presentatrice Stewart uitte kritiek op de Canadese zanger in het entertainmentprogramma Nightly Pop. Bieber reageert op Twitter en spoort Stewart aan om haar platform te gebruiken voor positiviteit in plaats van voor het naar beneden halen van anderen.

Bieber legt uit dat hij met een band meezong, wat volgens hem niet ongebruikelijk is voor een gastoptreden. Hij uit vervolgens stevige kritiek op Stewart. "Het zijn mensen zoals jij die op school andere kinderen zo erg pesten dat ze er suïcidaal van worden", schrijft hij op het sociale medium.

"Bedenk eens voor hoeveel positiviteit je zou kunnen zorgen als je de tijd die je nu verdoet aan mensen uitlachen, zou gebruiken om mensen aan te moedigen", schrijft Bieber in zijn bericht voor Stewart. "Wanneer gaan wij mensen er eens plezier uit halen om elkaar te waarderen in plaats van de grond in boren?", besluit hij.

Grande neemt het via Twitter op voor Bieber. "Je vrienden en de wereld zijn blij dat je terug bent en genoten ervan om je te zien lachen. Niemand zal ooit begrijpen hoe het is om jou te zijn." Ze moedigt haar collega aan om vooral muziek te blijven maken en benadrukt dat hij geliefd is.