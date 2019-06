Voor het nieuwe TLC-programma Bevallen met liep Monica Geuze, die zelf in juli 2018 beviel van haar dochter Zara-Lizzy, mee met een paar vrouwen in aanloop van hun bevalling. Zelf zou de vlogster geen goede verloskundige zijn, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Geuze heeft voor Bevallen met meegekeken met bevallingen, maar ook meegelopen in een verloskundigenpraktijk, waar ze bij een paar consulten aanwezig was.

"Ik had zelf een prima zwangerschap zonder complicaties en de bevalling ging vrij snel, maar ik heb wel ontdekt dat geen enkele zwangerschap of bevalling hetzelfde is en dat er veel dingen mis kunnen gaan", vertelt de YouTuber en ondernemer.

Bij een van de vrouwen met wie Geuze meeliep, kwam de ontsluiting niet op gang. "Ze verging van de pijn en we hebben een dag moeten wachten op de uiteindelijke bevalling", zegt Geuze.

"Je voelt je ontzettend machteloos. Ik wilde me niet te veel opdringen en heb gezegd dat ze me mocht roepen als ze me nodig had, maar ondertussen voel je je niet helemaal op de juiste plek, het is toch iets heel intiems. Een pittige dag, maar wel heel tof dat ik erbij mocht zijn."

Geuze zou zelf geen goede verloskundige zijn, denkt ze. "Het is een interessant vak waar ik veel respect voor heb, maar het moet wel echt je roeping zijn. Het is toch een bepaald type mens dat dit werk doet, je moet heel verzorgend zijn. Je moet bepaalde handelingen verrichten die voor hen de normaalste zaak van de wereld zijn, maar die je wel moet kunnen."

'Leven sinds geboorte Zara-Lizzy praktischer geworden'

Naast moeder is Geuze vlogger, influencer en podcastpresentator. Ziet haar werkleven er anders uit sinds de komst van Zara-Lizzy? "Het is praktischer geworden", vertelt ze.

"Mijn dagen vul ik hetzelfde in, maar dan wat minder roekeloos. Alles wat ik doe en inplan, moet ik wel overleggen met Lars (Veldwijk, haar vriend, red.), en er moet wel een oppas worden geregeld als we er niet zijn. Dat is niet vervelend, het hoort erbij."

Bij bekende Nederlanders en influencers is er soms veel te doen over het in beeld brengen van hun kind. Sommige BN'ers, zoals Ali B, kiezen er bewust voor om geen herkenbare foto's of bewegende beelden van hun kinderen met hun volgers te delen. Geuze laat haar dochter wel zien in haar vlogs.

'Wil niet dat mijn kanaal om mijn dochter draait'

"Als ik haar verborgen houd, wordt het juist interessanter, denk ik", stelt ze. "Vloggen is nou eenmaal mijn werk en daarbij probeer ik ook kleine, leuke momenten met Zara-Lizzy vast te leggen. Maar ik ben wel bewust van wat ik van haar deel, en wat niet."

Geuze krijgt weinig kritiek over het feit dat ze haar dochter in haar vlogs laat zien. "Dat valt me mee. Wat ik wel merk, is dat wanneer ik een keer wat minder van haar deel, ik gelijk reacties krijg van mensen die vragen of ik Zara-Lizzy deze week wel heb gezien. Maar ik wil niet dat mijn kanaal om haar draait, ondanks dat ze de beste toevoeging aan mijn leven is."

Met een eventueel broertje of zusje voor Zara-Lizzy zijn Geuze en Veldwijk nog niet zo bezig. "We voeren er weleens gesprekken over, maar het staat voorlopig niet op de planning", besluit ze.

De aflevering met de vlogger is dinsdagavond om 20.30 te zien op TLC.