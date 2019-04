WNL-presentatrice Maaike Timmerman is in verwachting van haar tweede kind. Dat maakte haar collega Nikki Herr woensdagochtend bekend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

Timmerman voegde zelf toe dat ze is uitgerekend in september. De 32-jarige presentatrice is in verwachting van een meisje.

In augustus 2017 werd Timmerman voor het eerst moeder. Samen met journalist en Blendle-oprichter Marten Blankesteijn kreeg ze zoontje Tom. Het stel trouwde in april van dat jaar.