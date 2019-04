De Amerikaanse rapper Offset (27) is aangeklaagd voor wapenbezit, schrijft TMZ dinsdag.

Offset werd vorig jaar in juli in de Amerikaanse stad Atlanta aangehouden vanwege een verkeersovertreding. Agenten troffen toen in zijn auto een vuurwapen en marihuana aan.

De rapper kwam in het verleden al vaker in aanraking met justitie. Zo werd hij in 2016 gearresteerd voor het rijden met een verlopen rijbewijs en in 2015 voor wapen- en drugsbezit.

Offset trouwde ruim een jaar geleden met Cardi B, met wie hij dochter Kulture Kiari Cephus kreeg. Eind vorig jaar maakten de twee bekend hun relatie te beëindigen, maar later zeiden ze hun huwelijk toch nog een kans te willen geven.