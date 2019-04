Tim Douwsma en zijn vriendin Elske worden samen voor het eerst ouders. De zanger en zijn vriendin maken dat bekend met een foto in De Telegraaf.

"Het was moeilijk om het nog niet te vertellen, maar het was nog in een fase dat het alle kanten op kon gaan. Nu mag iedereen het weten, ik word vader!", aldus de 31-jarige zanger.

Douwsma en de dertigjarige Elske bevestigden hun relatie in februari van dit jaar, maar waren al sinds de zomer van 2018 samen. De twee Friezen kennen elkaar al van jongs af aan.

Bij de eerste zwangerschapstest twijfelde het stel nog even aan de uitkomst. "Uiteindelijk zijn we gelijk weer naar de drogisterij gegaan om een nieuwe test te kopen. En die gaf natuurlijk hetzelfde aan. Toen wisten we het zeker, we worden vader en moeder. 'Wow', schreeuwde ik uit. We vlogen elkaar in de armen en begonnen spontaan van geluk te huilen. Dat moment vergeet ik nooit meer."