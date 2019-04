Daphne Deckers (50) en Richard Krajicek (47) zijn maandag 25 jaar samen. Als het aan de columniste ligt, worden dat er op z'n minst vijftig.

"Vandaag zijn Richard en ik 25 jaar samen. Al een kwart eeuw geniet ik van zijn humor, zelfspot, daadkracht en totale gebrek aan kookkunsten (of was ik dat?)", schrijft Deckers op Instagram.

"Ik ben onwijs dankbaar voor Emma en Alec, toevallig de twee leukste kinderen van Nederland, en teken graag voor nóg eens 25 jaar de slappe lach."

Krajicek is voormalig tennisser en won in 1996 het prestigieuze Wimbledon-toernooi in het Verenigd Koninkrijk. Hij leerde Deckers kennen toen ze nog als model en actrice werkzaam was. Het stel trouwde in 1999.