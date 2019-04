Zondag en maandag viert Nederland Pasen, twee dagen die dit jaar gepaard gaan met zomerse temperaturen. Ook bekende Nederlanders en internationale beroemdheden genieten van eieren en veel zon.

Jan Versteegh zoekt met zijn dochter naar paaseieren in de tuin. Daar is nog wat hulp bij nodig, zo blijkt uit de foto.

Sylvie Meis wenst iedereen een zalig Pasen via sociale media. Op de foto met vrienden en familie ontbreekt zoon Damián: die stond niet vóór maar achter de camera, omwille van zijn privacy. Meis heeft besloten geen foto's meer van haar zoon te delen.

Schaatsster Ireen Wüst vraagt Letitia de Jong ten huwelijk. Of het aanzoek een paasthema had, is niet duidelijk, maar De Jong heeft in ieder geval ja gezegd.

Gerard Joling brengt zijn dag door op het strand.

Sunnery James en Doutzen Kroes zijn met de kinderen op vakantie. Waar het wereldberoemde koppel is, zegt de dj er niet bij, wat voor onduidelijkheid zorgt bij zijn volgers. Zijn ze nu ergens in Griekenland, Italië of Spanje?

Tim Douwsma heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn konijnenoren uit de kast te trekken.

Vanwege het mooie weer ligt de dochter van Georgina Verbaan in het opblaaszwembadje.