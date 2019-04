Anjelica Huston vindt het een goede zaak dat New York probeert de verkoop van bont aan banden te leggen. De Amerikaanse actrice, bekend van onder meer The Witches, schaamt zich ooit zelf bont gedragen te hebben.

In een opiniestuk voor Daily News maakt ze duidelijk dat ze de pogingen steunt om het verkopen van bont in de Amerikaanse staat New York bij wet te verbieden en geeft ze ook toe dat ze vroeger dacht dat het gebruik van het dierlijke materiaal een teken van glamour en rijkdom was.

Volgens de 67-jarige Huston, die bij het grote publiek doorbrak met films als The Postman Always Rings Twice en tevens binnenkort in de derde John Wick-film te zien is, weten veel consumenten niet eens hoeveel dierenleed er achter de uiteenlopende bontproducten schuilgaat.

In het stuk legt Huston, die zich ook inzet voor de dierenrechtenorganisatie PETA, onder meer uit hoe prairiewolven soms dagenlang vastzitten in stalen klemmen tot ze dood worden geknuppeld.