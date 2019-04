Chef-kok Sergio Herman is sinds twee jaar veel met de dood bezig, omdat hij in 2017 zijn kind Josha vlak voor de geboorte verloor. Nu zit hij in therapie om te kunnen omgaan met de angstaanvallen die hij daardoor soms heeft.

"Twee jaar geleden verloren we een kind, Josha, vlak voor de geboorte. Twee maanden daarna overleed mijn vader, 69 pas, de man van wie ik alles heb geleerd", vertelt Herman zaterdag in Volkskrant Magazine.

"Nu kan ik er normaal over praten, maar ik kan ook opeens in huilen uitbarsten", gaat hij verder. "Sindsdien houdt de dood me bezig. Soms krijg ik midden in de nacht angstaanvallen. Ik ben daarvoor in therapie, dat durf ik gerust te zeggen."

Volgens de chef-kok wilde zijn vrouw Ellemieke Vermolen een derde kind en wilde hij dat haar graag geven.

"Ik zei een keer tegen haar, ik weet niet meer waarom: 'Je moet het lot niet tarten.' Het is misgegaan. Ik zeg niet dat dit aan mijn woorden lag, maar ik heb altijd een stemmetje in me dat ik probeer te volgen. Is dat geloof in mezelf? Bijgeloof? Ik weet het niet."

Herman is getrouwd met presentatrice Vermolen en heeft drie kinderen uit zijn huidige relatie en twee uit zijn vorige.