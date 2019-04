Pitch Perfect-acteurs Skylar Astin en Anna Camp gaan na 2,5 jaar scheiden. Dat bevestigt het stel aan de Amerikaanse website E! News.

"We kunnen bevestigen dat we hebben besloten uit elkaar te gaan. Deze beslissing hebben we gezamenlijk en vriendschappelijk genomen. We willen graag in privacy met deze overgang om kunnen gaan", aldus Astin en Camp in een gezamenlijke verklaring.

Het acteurskoppel ontmoette elkaar op de set van de film Pitch Perfect waar beiden een hoofdrol in speelden. De 36-jarige Camp en 31-jarige Astin waren aanvankelijk vrienden voordat ze in 2013 een relatie met elkaar kregen en in 2016 trouwden.

Astin speelde rollen in de films 21 & Over, Pitch Perfect 2 en was te zien in de series Glee en Crazy Ex-Girlfriend. Camp acteerde in de films Pitch Perfect 2 en 3 en speelde onder meer in de series True Blood, Mad Men en Unbreakable Kimmy Schmidt.