Administratiekantoor Osuro Holding B.V. heeft beslag gelegd op de woning van Patricia Paay in het Brabantse Wernhout. Het bedrijf heeft de presentatrice eerder aangeklaagd, omdat zij "dubieuze betalingen" van de voormalige eigenaar van het bedrijf zou hebben ontvangen.

Het gaat om een bedrag van 120.844 euro, bijna de helft van het bedrag waarvoor het huis momenteel te koop wordt aangeboden, weet Bekende Buren vrijdag te melden.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt dit in gesprek met NU.nl en zegt dat er op woensdag 24 april schriftelijk uitspraak wordt gedaan over de beslaglegging en de zaak die is aangespannen door Osuro.

Paay en haar man Robbert Hinfelaar hebben de woning in Brabant begin april voor een bedrag van 275.000 euro te koop gezet. De televisiepersoonlijkheid woonde daar sinds 2017 en zegt te willen verhuizen naar haar familie in Rotterdam.

Paay zou geld hebben gekregen van oprichter

Osuro Holdings B.V. klaagde Paay aan voor een openstaand bedrag van zo'n 100.000 euro.

Paay zou vanaf 2015 meerdere bedragen hebben ontvangen van het bedrijf, dat is opgericht door Rob Rijsbergen, een goede vriend van haar. Hij werd in 2017 aan de kant gezet bij het bedrijf, waarna zijn zoon het overnam.

Zijn zoon zou voor zo'n 1,75 miljoen euro aan "dubieuze betalingen" hebben aangetroffen bij de overname.

Geld zou besteed zijn aan rechtszaak tegen GeenStijl

Het geld, dat door Paay werd gezien als een gift, zou onder meer zijn besteed aan de rechtszaak tegen GeenStijl. De zoon van Rijsbergen meent dat het ging om leningen en wil dat het geld wordt terugbetaald. Zijn vader heeft diverse keren tegen media gezegd dat hij zijn zoon niet steunt in de zaak.

Paay zegt niets te maken te hebben met de huidige eigenaar van Osuro. Ze zou het idee hebben dat ze in een "ordinaire familieruzie" terecht was gekomen. De vader en zijn zoon zouden met elkaar in gesprek moeten gaan, stelden Paay en haar advocaat.

De twee partijen probeerden te schikken, maar kwamen hier onderling niet uit. Daarna is besloten dat de rechter uitspraak moet doen in de zaak.

Het is niet de eerste keer dat er beslag is gelegd op een woning van Paay. In 2017 legde de Belastingdienst beslag op een ander huis dat zij destijds te koop had gezet, omdat de presentatrice meerdere jaren een deel van haar inkomstenbelasting niet betaald zou hebben.