Yvon Jaspers heeft zich allesbehalve populair gemaakt bij collega-BN'ers, Wendy van Dijk en Erland Galjaard hand in hand en Dotan praat nooit meer met zijn moeder. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Een wijze les voor iedereen: als je wil dat mensen medelijden met je hebben, ga dan vooral niet zielig doen op televisie. Yvon Jaspers ging deze week aan tafel zitten bij Jeroen Pauw en heeft zich met dat bezoekje de woede van half Nederland op de hals gehaald.

Albert Verlinde kan niet anders dan met zijn ogen rollen, Chantal Janzen maakt grapjes dat ze alleen maar kan janken als #Yvon en iedere televisiekenner schrijft een essay over hoe je jezelf vooral níét moet presenteren als je hoopt dat mensen je verdriet delen.

De belangrijkste les is eigenlijk heel simpel: ga niet doen alsof je wereld is ingestort als de familie van een vermoord meisje tegenover je zit. Natuurlijk vonden de recensenten het hartstikke vervelend voor Yvon dat ze het gevoel had dat niemand vertrouwen in haar had nadat het Commissariaat voor de Media had besloten dat haar nevenfunctie tegen de Mediawet in gaat. Maar moest dat nou echt op de avond dat de familie van Anne Faber aan tafel zat?

"Je zou denken dat iedere talkshowgast die met dit gegeven wordt geconfronteerd, begrijpt dat het eigen leed in het niet valt bij wat de familie van Anne de afgelopen periode heeft moeten doorstaan. Instinctief zou je als tafelgenoot begrijpen dat je dan niet te veel aandacht vraagt voor je eigen ongemakjes. Maar niet Yvon Jaspers", schreef HP De Tijd.

"Een relativerende opmerking van Jaspers over haar eigen gesnotter in de richting van de twee zwijgende heren was zeer welkom geweest. Alleen al voor de beeldvorming. Wat per slot van rekening haar vak is", aldus het AD.

Yvon lijkt zich van geen kwaad bewust, of misschien wel? Sinds het televisieoptreden heeft ze even niets meer van zich laten horen. Wellicht verstandig, even de boel laten rusten.

Handtastelijk voor het huwelijk

Terwijl Wesley en Yolanthe Sneijder-Cabau de handtekeningen zouden hebben gezet onder de verkoopcontracten van hun gezamenlijke club XaXa op Ibiza en een scheiding daarmee niet tegen te houden lijkt, bewijzen Wendy van Dijk en Erland Galjaard deze week dat het ook echt wel weer goed kan komen.

Het stel kondigde begin dit jaar aan dat hun huwelijk in zwaar weer terecht is gekomen, maar dat ze er met z'n tweeën aan wilden gaan werken. En wat blijkt: dat heeft geholpen. Deze week werden ze gefotografeerd terwijl ze hand in hand liepen door de straten van Amsterdam, met de hond aan de lijn.

Ook Story, die de foto's publiceerde, weet nu niet hoe het zit. Is dit een teken dat het weer helemaal goed is? Of hebben ze wellicht van hun relatietherapeut te horen gekregen dat elkaar veel aanraken de beste oplossing voor problemen is?

Uiteraard heeft NU.nl het even nagevraagd bij Wendy's manager, maar geen gehoor gekregen op de vraag of alles nu weer koek en ei is.

Ook op de socialemediakanalen van de twee blijft het stil en dus kunnen we alleen maar hopen dat deze foto's bewijzen dat alles goed is. Is er dan misschien toch ook nog hoop voor Wesley en Yolanthe?

Sorry mam, maar dit was het

Dotan heeft ruim een jaar flink voor zijn kiezen gekregen: toen bleek dat hij eigenhandig een trollenleger had bedacht om zijn eigen muziek te promoten en die van anderen omlaag te praten, viel hij uit de gratie bij muziekminnend Nederland en weigerden andere BN'ers nog met hem samen te werken.

Fijn voor de Home-zanger was dat hij altijd iemand had om bij thuis te komen: zijn moeder Patty Harpenau stond voor hem klaar en steunde hem zoveel ze kon. Meteen nadat het verhaal naar buiten kwam, zei ze al dat ze zich niet kon voorstellen dat haar zoon tot zoiets in staat was. "Ik weet wie mijn zoon is. 140 accounts verzinnen, dat krijg je in je eentje sowieso niet voor elkaar. Hij zou er toch een enorm risico mee lopen?"

Enkele uren daarna, toen Dotan in een video toegaf wat hij had gedaan, herstelde ze zich en sprak haar zorgen uit over de carrière van de zanger. "Voor hetzelfde geld is het weg. De vraag is: hoe houdt hij zich? Als dit onrecht blijft aanhouden, dan denk ik dat hij gaat emigreren. Hij heeft genoeg fans in het buitenland."

Of de vele uitspraken van zijn moeder de druppel zijn geweest, weten we niet, maar feit is dat Patty en Dotan momenteel geen contact hebben. De zanger heeft alle banden met zijn moeder verbroken, zo vertelt ze in Privé.

"Ik weet echter dat hij elke dag aan me denkt. Als kind kun je wel van je moeder scheiden, maar een moeder kan niet van een kind scheiden. Ik blijf onvoorwaardelijk van hem houden."

Patty weet zeker dat Dotan er weer bovenop komt en we binnenkort muziek van hem kunnen verwachten. Al is het maar omdat ze gelijkenissen ziet met Duncan Laurence, die Nederland vertegenwoordigt tijdens het Eurovisie Songfestival. "Toen ik de eerste klanken hoorde van Duncan Laurence met het lied Arcade, schrok ik, want zijn stem klinkt als die van Dotan. Zo mooi en puur."