Jake Bloom, de voormalige manager en advocaat van Johnny Depp die door zijn oud-cliënt voor het gerecht is gedaagd omdat hij hem geld schuldig zou zijn, heeft een aantal bekenden van de acteur verzocht om te getuigen in de zaak.

Onder hen zijn onder anderen Depps ex-vrouw Amber Heard, haar ex-vriend Elon Musk en Kevin Tsujihara, de voormalige CEO van filmmaatschappij Warner Bros.

Volgens bronnen die de rechtbankpapieren hebben ingezien, moet Tsujihara onder ede verklaren of hij geprobeerd heeft om Heard bij Warner Bros. op een zwarte lijst te zetten.

Depp, die met de actrice in een vechtscheiding verwikkeld was, zou aan Tsujihara gevraagd hebben of Heard uit de superheldenfilm Aquaman geknipt mocht worden en zou ook niet willen dat Warner Bros. haar in de toekomst nog filmrollen aan zou bieden. Hiervoor zou hij Tsujihara hebben benaderd.

Naast de Warner Bros.-directeur zijn dus ook Heard, haar ex-vriend Musk en een aantal andere voormalige raadsmannen van Depp verzocht om te getuigen en zo inzicht te geven in de situatie van destijds.

Depp beweerde dat Bloom 30 miljoen opstreek

Depp spande een zaak tegen zijn voormalige manager aan omdat hij nog geld van hem zou krijgen. Hij beweert ook dat Bloom hem opzettelijk slecht advies heeft gegeven over zijn scheiding van Heard, wat ervoor zou hebben gezorgd dat zijn scheiding financieel minder voordelig uitpakte.

De 55-jarige Depp sleepte Bloom in oktober 2017 voor de rechter en beweerde onder meer dat de advocaat 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) heeft opgestreken zonder dat er een degelijk contract tussen de twee was. Bloom diende in december 2017 een tegenaanklacht in en vroeg de rechtbank te bevestigen dat hun mondelinge overeenkomst uit 1999 wel geldig is en dat Depp hem nog geld schuldig was.

De rechter bepaalde in 2018 dat dit contract ongeldig is, waarop Bloom besloot in hoger beroep te gaan. Deze zaak wordt in september behandeld.

Depp eist ook geld van ex Heard

In maart werd duidelijk dat Depp 50 miljoen dollar van Heard eist, omdat ze hem heeft beschuldigd van mishandeling.

In de aanklacht stelt Depp dat de Aquaman-actrice met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een impuls te geven. Ook stelt hij dat zij hem juist aanviel: "Mevrouw Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter."

De actrice, die van 2015 tot en met 2017 met de acteur getrouwd was, beschuldigde haar ex in 2016 voor het eerst van mishandeling.