Prince, Paris en Bigi Jackson, de kinderen van de overleden popster Michael Jackson, doen onderzoek naar zijn vermeende slachtoffers Wade Robson en James Safechuck.

In voorbereiding op een rechtszaak die ze willen aanspannen, zouden Jacksons kinderen onder meer in het liefdadigheidsfonds van Robson duiken, meldt Page Six donderdag op basis van bronnen.

Kort na de release van de documentaire Leaving Neverland, waarin Robson en Safechuck uitvoerig vertellen over hun vermeende seksuele verleden met het popicoon, zou Robson een fonds hebben opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik. Prince, Paris en Bigi Jackson zouden momenteel proberen te achterhalen waar het gedoneerde geld precies heen is gegaan.

Beschuldigingen dat Safechuck en Robson hun verhaal hadden verzonnen om geld te verdienen, zijn eerder altijd ontkend. Ze zouden niet zijn betaald voor hun uitgebreide interviews. Via onderzoek naar het fonds proberen de kinderen van Michael Jackson te achterhalen of er via een omweg toch geld is verdiend.

Leaving Neverland heeft sinds de première op het Amerikaanse Sundance Film Festival veel stof doen opwaaien. De uitzending van de vier uur durende documentaire trok begin maart in Nederland ruim 600.000 kijkers.

Sommige kijkers prijzen de film om de diepgaande blik op seksueel misbruik. Anderen hebben kritiek op de eenzijdige belichting en mogelijke onwaarheden in de documentaire.