Ik Vertrek-deelnemer Martien Meiland is bij de verbouwing van zijn kasteel in Frankrijk van een steiger gevallen. De ondernemer viel 4,5 meter naar beneden en brak daarbij zijn pols.

"Je hoort weleens van mensen die iets ergs meemaken dat ze in een flits hun leven aan zich voorbij zien trekken. Nou, dat had ik ook. Ik dacht écht bij mezelf: Martien, het is klaar", zegt Meiland in gesprek met Weekend.

De ondernemer is overigens vanaf mei te zien in een realityserie op SBS6. In Chateau Meiland zijn de verrichten van Meiland en zijn vrouw Erica te zien terwijl ze voor de tweede keer een leven proberen op te bouwen in Frankrijk.

Dat deed het stel ook al in 2007, toen het meewerkte aan Ik Vertrek.