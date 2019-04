Dean Saunders zou juridische stappen tegen zijn ex Jamie Faber overwegen. De gedetineerde zanger komt volgens zijn advocaat René Halfens tot dit besluit door het interview waarin de modeontwerpster haar ex beschuldigde van ernstige mishandelingen.

"De ernstige mishandelingen waarover zij spreekt in het blad zijn nooit bewezen. Saunders is er nooit voor veroordeeld", zegt Halfens in gesprek met het AD.

"Het feit dat hij haar sloeg is natuurlijk ernstig en volgens de rechter bewezen, maar haar kaak was hooguit gekneusd. Dat is gebleken uit doktersverklaringen. Het is dan ook uitermate vreemd dat ze over een gebroken kaak spreekt, terwijl de werkelijkheid anders is. Ze lijkt alles zwaarder dan zwaar aan te willen zetten", gaat de advocaat van de 38-jarige zanger verder.

Halfens vindt het tijdstip van het interview van Faber in LINDA. ongepast, omdat zijn cliënt de draad weer zou willen oppakken. "Hij is gestraft voor wat hij deed en heeft daarmee recht op een toekomst zoals hij die wil invullen."

Saunders komt binnenkort na een jaar celstraf, die hij kreeg opgelegd voor brandstichting bij zijn voormalige schoonouders en de mishandeling van Faber, vrij.