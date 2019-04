Schapenboer Jan en zijn vrouw Rianne zijn voor de tweede keer ouders geworden. Het stel, dat elkaar in 2015 vond in het programma Boer zoekt Vrouw, verwelkomde op 11 april zoon Siem Jan Jelle.

"De bevalling ging gelukkig goed. Net als bij zijn broer Melle, die inmiddels anderhalf jaar is, ging het heel vlot bij Siem. Ik kreeg niet eens de kans om me voor te bereiden op de heftige weeën, met vijf minuten persen was Siem al geboren", zegt Rianne op de website van Boer zoekt Vrouw.

Het stel, dat elkaar op 1 september 2017 het jawoord gaf, kreeg anderhalf jaar geleden zoon Melle Pieter Christiaan. Die heeft volgens Rianne nog enige moeite om met de gezinsuitbreiding om te gaan.

"Als Siem in de wieg of op bed ligt, komt hij erbij en dan prikt hij met z'n vingertjes in de wang van zijn kleine broertje. Hij heeft wel door dat er iets is veranderd in huis, maar of hij het echt beseft, is lastig te peilen."