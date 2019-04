De bevalling van Rumi en Sir, de tweeling van Jay-Z en Beyoncé, ging over in een spoedkeizersnede. Volgens de Amerikaanse zangeres was dat nodig omdat het slecht ging met een van haar kinderen.

"In de baarmoeder stopte de hartslag van een van de baby's een paar keer, dus ik moest een spoedkeizersnede ondergaan", vertelt de 37-jarige zangeres in de Netflix-documentaire Homecoming, die woensdag verscheen.

In de documentaire laat Beyoncé ook zien hoe ze na de bevalling weer fit probeerde te raken, om onder meer tijdens Coachella op te kunnen treden. "Ik zou Coachella het jaar ervoor al doen, maar ik raakte onverwacht zwanger. En het was een tweeling, dat was een nog grotere verrassing. Mijn lichaam doorstond meer dan ik dacht aan te kunnen."

Op weg naar volledige fitheid waren het soms heftige tijden voor de Amerikaanse. Ook omdat ze naar eigen zeggen geestelijk liever bij haar kinderen wilde zijn. "Soms dacht ik dat ik nooit meer dezelfde zou worden. Nooit meer fysiek dezelfde, en ook qua kracht en uithoudingsvermogen. Ik moest m'n lijf opnieuw opbouwen."

Beyoncé brengt tegelijkertijd album uit

Samen met de documentaire bracht Beyoncé ook een album uit. Daarop staan ook diverse hits die ze met Destiny's Child scoorde, evenals Crazy in Love, Drunk in Love en 7/11.

Naast de tweeling Rumi en Sir hebben Jay-Z en Beyonce nog een kind. De zevenjarige Blue Ivy kwam in 2012 ter wereld.