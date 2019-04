Jamai Loman, die in november 2018 een succesvolle niertransplantatie onderging, merkte dat hij na die ingreep anders werd behandeld door zijn werkgever RTL. De presentator voelde zich hierdoor "beperkt".

De 32-jarige Loman vindt dat het aan hemzelf is om zijn eigen grenzen te bewaken, vertelt hij aan Chantal Janzen in haar tijdschrift &C. "Ik ga binnenkort op pad voor een nieuw programma en ik merkte dat mensen van productie voor mij gingen bepalen wat ik wel en niet kan."

De presentator vindt dat "vervelend". "'Jij kunt natuurlijk geen berg beklimmen', zeiden ze. Ho, stop, dat kan ik wel. Dat bepalen jullie niet, maar ik en mijn arts."

De voormalig Idols-winnaar begrijpt dat de bedoeling goed is. "Maar toch voelde ik me beperkt. Ik heb meteen gezegd bij RTL: jongens, ik wil niet als patiënt behandeld worden. Als ik iets niet kan of wil, dan meld ik het wel. Maar tot die tijd draai ik gewoon voor de volle 110 procent mee."

Loman weer volop aan het werk

In 2018 werd ontdekt dat Lomans nier nauwelijks meer functioneerde. Hij kreeg toen een donornier van zijn zwager.

In december ging hij weer aan het werk, als onder meer backstagepresentator van The voice of Holland. Binnenkort is hij naast Janzen te zien in de nieuwe muziekwedstrijd All Together Now en vanaf 2020 presenteert hij The Voice Kids met Martijn Krabbé.