Actrice Sophie Turner, bekend van haar rol als Sansa Stark in Game of Thrones, zegt al vijf jaar met een depressie te worstelen. Dat vertelt ze in een podcast met Dr. Phil, waar onder meer TMZ woensdag over schrijft.

De neerslachtigheid begon toen Turner zeventien jaar was, laat ze in de podcast weten. Toen ze zwaarder was geworden, werden daar opmerkingen over gemaakt via sociale media.

Ook las ze hoe mensen kritiek uitten op haar acteerwerk. "Sociale media zijn een katalysator geweest", zegt de 22-jarige Turner. "Ik geloofde wat er werd gezegd, werd er timide van. Ik denk ook dat ik er alleen maar slechter door ging spelen."

"De grootste uitdaging is om uit bed te komen", zegt de actrice. "En om van jezelf te leren houden." Ze vertelt dat ze tijdens de opnames van Game of Thrones voornamelijk optrok met Maisie Williams, die in de serie haar zus Arya speelt. "Aan het eind van een draaidag trokken we ons terug en aten we in bed. Een sociaal leven hadden we niet."

Turner vertelt dat het beter met haar gaat sinds ze therapie en medicijnen krijgt. Haar verloofde Joe Jonas zou hebben geholpen om van zichzelf te houden.

In de podcast kaart de actrice aan dat er nog altijd een taboe rust op depressiviteit. "Mensen moeten weten dat het oké is om erover te praten. Het zou niet zo'n taboe moeten zijn. Het beste wat ik ooit heb gedaan, is er gewoon over praten."