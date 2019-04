Xenia Kasper, de manager van Yolanthe Sneijder-Cabau, wil geen uitspraken doen over het gerucht dat het restaurant XaXa op Ibiza verkocht zou zijn. Bronnen meldden aan Shownieuws dat het etablissement een nieuwe eigenaar heeft, maar een bevestiging blijft uit.

Wesley Sneijder en zijn echtgenote kochten het restaurant op Ibiza in de zomer van 2017. Geruchten dat de loungeclub zou sluiten, deden ook in februari 2018 al de ronde. Kasper ontkrachtte dat verhaal toen in gesprek met het AD.

Sinds begin maart, toen duidelijk werd dat Sneijder en Sneijder-Cabau uit elkaar gaan, is er geen nieuws meer naar buiten gekomen. De voetballer liet via Instagram nog weten dat hij het meerdere keren "verknald" zou hebben, maar sindsdien heeft geen van beiden nog iets van zich laten horen via sociale media.

De 34-jarige voetballer en 33-jarige Sneijder-Cabau waren sinds mei 2009 samen. Het koppel trouwde in juli 2010 in de Italiaanse stad Siena.

Ze hebben samen een driejarige zoon (Xess Xava). Sneijder heeft met zijn jeugdliefde Ramona nog een zoon (Jessey).