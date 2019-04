Jamie Faber, de ex van de gedetineerde zanger Dean Saunders, vertelt in een interview met LINDA over de mishandeling door haar voormalige vriend. Volgens Faber raakte ze bewusteloos nadat ze door hem zou zijn geslagen met een loopkarretje.

"Op dat moment dacht ik: als hij nu niet stopt, ga ik dood. Ik hoorde een keiharde piep in mijn hoofd. Daarna raakte ik bewusteloos", zegt Faber in LINDA.

Faber vertelde eerder over de mishandeling door Saunders, maar deelt in het interview nieuwe details hierover. Ze laat weten dat de zanger haar begon te mishandelen toen zij zwanger werd in 2012.

"Dean kreeg een vreemde blik in zijn ogen. Leeg. In de vierde maand van mijn zwangerschap kreeg ik de eerste klap. In mijn gezicht, met zijn vlakke hand."

In de achtste maand van haar zwangerschap zegt Faber door haar toenmalige vriend van de trap te zijn gegooid. "We moesten naar de eerste hulp om te laten checken of London (hun zoon, red.) nog leefde."

In RTL Boulevard reageert Saunders, die momenteel de laatste maanden van zijn gevangenisstraf uitzit, via zijn advocaat. "Het interview bevat ernstige beschuldigingen, waaronder nieuwe beschuldigingen waar Dean nog niet eerder mee bekend was."

Faber en Saunders leerden elkaar in 2011 kennen tijdens de opnames van de talentenjacht Popstars, die de zanger won. Een jaar later kregen zij een zoon.

Zanger veroordeeld voor brandstichting en mishandeling

In april 2018 werd bekend dat Saunders werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Saunders werd schuldig bevonden van mishandeling van zijn ex-vriendin Faber en moeder van zijn zoon.

Faber liep een gebroken kaak op. Saunders sloeg haar tijdens een proeftijd van een veroordeling die volgde, nadat hij haar al eerder had mishandeld.

Daarnaast heeft hij in de nacht van 26 op 27 augustus 2014 met brandspiritus de auto van zijn voormalige schoonvader in brand gestoken. Omdat de auto vlak bij een woning stond geparkeerd, bestond er een risico op het overslaan van de brand naar de woning en was er levensgevaar voor de mensen die op dat moment in de woning sliepen.