Tegen Tim van Teunenbroek, beter bekend als vlogger Snapking, is door het Openbaar Ministerie (OM) drie maanden jeugddetentie geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een zitting in de rechtbank van Lelystad.

De zitting dinsdag vond achter gesloten deuren plaats, melden meerdere media. De vlogger moest eigenlijk in januari voor de rechter verschijnen, maar kwam destijds niet opdagen.

De nu 22-jarige Van Teunenbroek wordt ervan verdacht dat hij tussen december 2013 en juni 2014 een meisje tot seks dwong. Daar zou hij foto's en filmpjes van hebben gemaakt, die hij zou hebben rondgestuurd naar haar familieleden en haar medescholieren. Ook zou hij de vader van het meisje hebben bedreigd. Omdat de vlogger destijds minderjarig was, vindt de rechtszaak achter gesloten deuren plaats.

Van Teunenbroek, de ex-vriend van Famke Louise, moest al vaker voor de rechter verschijnen. In mei vorig jaar werd hij veroordeeld tot een werkstraf, omdat hij in Zwolle een jongen met het downsyndroom had gepest en vernederd. Hij maakte daar een filmpje van en zette dat online. De vlogger betuigde toen spijt bij de rechtbank.

In 2017 raakte Snapking in opspraak toen hij zijn fans opriep een betaalnummer te bellen. Bijna 6.500 mensen deden dat. De meesten werden minutenlang in de wacht gehouden en maakten samen ruim 13.000 euro aan belkosten.

Het vonnis in de zaak volgt op 30 april.