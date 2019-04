Marc van der Linden voelde dat de relatie met zijn ex-vriend veranderde toen hij veel gewicht verloor.

Van der Linden raakte gedurende meerdere jaren in totaal 120 kilo kwijt. De ex-vriend van de koningshuiscorrespondent was echter content met Van der Lindens oude, zwaarlijvige postuur.

"Hij vond het lekker. Of lekker, dat klinkt dan meteen weer zo… Hij vond het leuk. Die valt nog steeds wel op dikke mannen", zegt hij in de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild.

Van der Linden herinnert zich in het gesprek een specifiek moment waarop het hem begon te dagen dat zijn toenmalige partner zijn dunnere lichaam niet meer mooi vond. "Ik stapte uit de douche en hij liep dronken uit de slaapkamer. Hij boog zich voorover, wees naar mijn huidkwabben en zei vilein: 'Dat ziet er niet zo mooi uit, hè?'"

'Hij was hartstikke trots'

Van der Linden kon er op dat moment om lachen, maar beschouwt dat moment wel als een keerpunt in de relatie. "Als ik achteraf kijk, dan speelde dat bij hem al langer. Hij was wel hartstikke trots. We zagen elkaar iedere twee weken en dan zei hij: 'You look amazing.' Maar ik kreeg nooit meer te horen dat ik knap of sexy was."

Van der Linden heeft een nieuwe relatie, maar volgens de 49-jarige royaltykenner is het nog erg pril.