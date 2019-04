Monica Geuze is in juli 2018 moeder geworden, maar als ze nu zou moeten vertellen over de dagen na de bevalling, zou ze dat niet kunnen. De vlogger heeft een totale black-out van die periode.

"Hoe de eerste nacht was? Geen idee. Ik heb erover gevlogd, dus ik kan het zo terugkijken, maar in mijn hoofd is die eerste week één groot zwart gat", vertelt de 24-jarige Geuze in gesprek met &C.

Dochter Zara-Lizzy werd in juli geboren en sliep de eerste weken bij haar ouders, Geuze en Lars Veldwijk, op de kamer. "Van elk piepgeluidje werd ik wakker. Daarom nemen we haar ook nooit bij ons in bed, want dan slapen we alledrie slecht."

Vroeger kon de vlogger uitstekend uitslapen, maar sinds de komst van haar dochter is daar geen sprake meer van. Eigenlijk heeft Geuze acht tot tien uur slaap nodig, maar nu is er eerder sprake van zes uur. "De ene keer slaapt Zara-Lizzy door, de andere keer wordt ze drie keer per nacht wakker. Meestal wil ze de fles. Leuk is anders, maar dat weet je van tevoren als je ouders wordt. Lars en ik gaan er om de beurt uit, dat scheelt. Maar ik kijk er wel naar uit dat ze straks van 19.00 uur tot 7.00 uur doorslaapt."