In een reeks berichten op sociale media heeft Bebe Rexha laten weten een bipolaire stoornis te hebben. De zangeres zal hier ook over zingen op haar nieuwe album, vertelt ze maandag.

"Lange tijd begreep ik niet waarom ik me zo ziek voelde", vertelt Rexha op Twitter. "Ik snapte niet waarom ik tijdens nare momenten mijn huis niet wilde verlaten, of in de buurt van mensen wilde zijn. Als ik me goed voelde, kon ik niet slapen en bleef ik maar werken of muziek maken."

Rexha kwam er toen achter bipolair te zijn. De zangeres deelt hierbij niet hoe ze dit heeft ontdekt. Iemand met een bipolaire stoornis maakt zowel manische als depressieve perioden door, afgewisseld met klachtenvrije perioden.

"Mijn volgende album is mijn favoriet tot dusver, omdat ik niks meer tegenhoud", vertelt Rexha over haar nieuwe werk. "Ik hou van jullie allemaal en hoop dat jullie me accepteren zoals ik ben."

De 29-jarige zangeres scoorde hits als In the name of love werkte veel samen met andere artiesten, onder wie Martin Garrix, David Guetta en Nicki Minaj.

In 2018 kwam haar debuutalbum Expectations uit. Het is nog niet bekend wanneer de opvolger verschijnt.