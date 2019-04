Tatyana Ali, die in de televisieserie The Fresh Prince of Bel-Air de rol van Ashley speelde, is zwanger van haar tweede kind, laat de veertigjarige actrice via Instagram weten.

"We zijn zo blij!", schrijft Ali bij een foto van zichzelf waarop ze een hand op haar zwangere buik legt.

De actrice laat weten dat haar tweede zwangerschap heel anders is dan haar eerste. "Deze keer ben ik echt constant uitgeput, ben ik superemotioneel en heb ik de hele tijd honger." Desondanks zegt de actrice zich gezegend te voelen.

Ali heeft samen met haar echtgenoot Vaughn Rasberry al een tweejarige zoon met de naam Edward Aszard.

De actrice was na The Fresh Prince of Bel-Air onder andere te zien in de televisieseries Sesame Street, Second Generation Wayans, The Young and the Restless en The Bobby Brown Story.