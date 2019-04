Brad Pitt en Angelina Jolie gaan officieel weer door het leven als vrijgezel. Een rechter oordeelde dat de twee zich weer vrijgezel mogen noemen in afwachting van het afronden van de scheiding.

Het voormalig acteurskoppel stapte zelf naar de rechter om de relatiestatus wettelijk te laten wijzigen.

Het is meer dan 2,5 jaar geleden dat Jolie een echtscheiding aanvroeg. De twee kunnen het echter niet eens worden over de voogdij van hun zes kinderen en hun gedeelde bezittingen.

Jolie en Pitt trouwden in 2014 en gingen twee jaar later uit elkaar. De acteurs leerden elkaar al in 2005 kennen toen ze samen in de film Mr. & Mrs. Smith verschenen. Pitt was destijds nog getrouwd met actrice Jennifer Aniston.