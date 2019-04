Nikkie de Jager, bekend van haar YouTube-kanaal NikkieTutorials, werd onlangs uitgenodigd voor een feestje van Rihanna in Londen. In een van haar YouTube-video's vertelt ze over haar ontmoeting met de zangeres.

Terwijl de vlogger en visagiste voor haar kanaal laat zien hoe je de look van Rihanna uit de videoclip Who's That Chick namaakt, vertelt ze over haar ontmoeting. De Jager werd door een collega en vriendin, die de visagie van Rihanna verzorgt, uitgenodigd voor een evenement in Londen waarbij Rihanna's merk Fenty centraal stond.

Als De Jager Rihanna ontmoet, kan ze niets anders dan knielen voor haar idool. Volgens de vlogger kon de popster er wel om lachen. Later op de avond benaderde Rihanna de Nederlandse visagiste en vroeg haar om samen shotjes te drinken.

In haar video vertelt De Jager dat het feestje eindigde met karaoke. Op Instagram deelt ze enkele foto's van haar ontmoeting met Rihanna.

De Jager heeft meer dan elf miljoen abonnees op haar kanaal op YouTube.