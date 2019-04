Het is niet duidelijk of Douwe Bob op dit moment een relatie heeft. In De Barry Paf Show op 100% NL ontkende hij verliefd te zijn.

"Nee, nee. Op dit moment niet", antwoordde de zanger toen hem werd gevraagd of hij verliefd is.

In februari won de zanger een Edison voor zijn album The Shape I'm In, waarop hij zingt over zijn liefdesverdriet. In de speech die hij gaf bedankte hij eerst zijn ex en daarna zijn nieuwe vriendin.

"Mijn ex, zonder haar was dit album er niet gekomen. En mijn vriendin voor het lijmen van mijn hart", aldus de 26-jarige zanger.

Eind december vierde Douwe Bob vakantie in India met zijn vermoedelijke vriendin Anouk. Zij deelde verschillende foto's van hen samen.