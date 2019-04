John Heitinga en zijn vrouw Charlotte-Sophie maakten afgelopen week bekend dat ze hun derde kind verwachten. De oud-voetballer vindt een groot gezin "het mooiste wat er is", vertelt hij in De Telegraaf.

"Dat broers en zussen lekker met elkaar ravotten is toch heerlijk", stelt de 35-jarige Heitinga, die voor zijn carrière onder meer in Engeland, Spanje en Duitsland woonde. Tegenwoordig staat hij aan het roer bij het hoogste jeugdelftal van Ajax.

"Ons leven is in een rustiger vaarwater gekomen. Amsterdam is nu ons vaste thuis, we gaan niet meer weg", vertelt Heitinga. "Voorheen hadden we een huis in Nederland, wat leuk was, maar we kwamen daar alleen als we even over waren. Ons huidige huis is precies zoals we het hebben willen. Er zit een mooie tuin bij voor de kinderen, echt een vaste basis voor de toekomst."

Heitinga heeft sinds 2004 een relatie met Charlotte-Sophie Zenden, de zus van voormalig voetballer Boudewijn Zenden. In 2010 trouwde het stel op Ibiza. Het stel werd in 2009 ouders van dochter Jezebel en in 2011 van zoon Lennox.