Eva Jinek is een paar jaar geleden gestopt met Twitter omdat iemand had geschreven dat zij een "kutlach" had. Dat bekende de presentatrice donderdag in haar talkshow, in een thema-uitzending over sociale media.

Jinek (40) zat op Twitter omdat ze van zichzelf alles moet volgen, zodat ze weet wat er speelt. "Maar op een gegeven moment las ik dat iemand had geschreven: wat heb jij een kutlach", aldus de presentatrice.

Dat ging haar niet in de koude kleren zitten. "Ik wilde op een gegeven moment in de uitzending lachen. Maar in een split second bedacht ik me - want ik had een kutlach." Dat was het moment waarop zij besloot Twitter te verlaten.

Het afscheid maakte haar zelfverzekerder, vindt zij. "Ik hoor niet meer al die stemmetjes in mijn hoofd, al die dingen die de hele tijd over je worden gezegd", aldus Jinek.