Barack Obama heeft zijn steun betuigd aan de nabestaanden van Nipsey Hussle. De voormalige president eert de doodgeschoten rapper in een brief die werd voorgelezen tijdens een herdenkingsdienst.

De brief werd tijdens de dienst voorgelezen door Karen Civil. "Ik heb Nipsey Hussle nooit ontmoet, maar heb via mijn dochters zijn muziek wel gehoord. Na zijn dood heb ik meer gelezen over zijn transformatie en vrijwilligerswerk", schrijft Obama.

Obama prijst het feit dat de rapper de jeugd in de buurt waar hij opgroeide probeerde te helpen met een betere toekomst. "In plaats van de buurt de rug toe te keren, besloot hij juist te investeren in de toekomst ervan", aldus Obama.

Nipsey Hussle liet onder meer faciliteiten bouwen om de jongeren te helpen hun talenten te ontplooien. "Hij probeerde een goed voorbeeld te zijn voor de jeugd en zijn nalatenschap mag gevierd worden. Ik hoop dat zijn inzet zorgt voor meer goed werk in Crenshaw en vergelijkbare buurten", besluit Obama.

Op donderdag vond er een herdenkingsdienst plaats voor de op 31 maart doodgeschoten rapper.