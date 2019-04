Boer zoekt Vrouw-boerin Agnes en haar man Albert hebben een dochter gekregen. Het is het derde kind voor Agnes, die in 2008 meedeed aan de serie.

Het stel heeft hun dochter Maaike genoemd en laat weten dat zij al op 27 januari ter wereld kwam. Wegens drukte op hun boerderij delen ze dit nieuws nu pas.

"Ze heeft na 42 weken in mijn buik, haar eigen moment gekozen. We wisten niet of we een zoontje of een dochtertje zouden krijgen, des te leuker is het moment van geboorte", laat Agnes weten aan de website van Boer zoekt Vrouw.

Agnes en Albert hebben al dochter Lieke en zoon Geert.