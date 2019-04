Johan Vlemmix en Patricia Paay begraven de strijdbijl, Olcay Gulsen probeerde het bij Ruben Nicolai en goede 'pompvriend' Mark Rutte in de problemen. Een overzicht van het entertainmentnieuws van afgelopen week.

Als het leven even tegenzit, is het soms moeilijk nog een lichtpuntje te vinden. Hoe lief en leuk de mensen om je heen ook zijn: uiteindelijk moet je jezelf uit de put zien te krijgen en gaan beseffen dat het leven ook mooie kanten heeft.

Patricia Paay kan daar over meepraten. De laatste jaren lijkt het de zangeres en presentatrice niet mee te zitten. Ze bleek een flinke schuld bij de Belastingdienst te hebben, er lekte een sekstape uit en de rechtszaken die ze daarna aanspande, verliepen anders dan ze hoopte. In een therapieprogramma vertelde ze hoeveel effect het lekken van de video op haar leven heeft gehad en hoe ellendig ze zich van tijd tot tijd heeft gevoeld.

Natuurlijk waren er ook heel fijne momenten; uitstapjes met dochter Christina, een bruiloft met de liefde van haar leven en mensen die de moeite namen iets bemoedigends te zeggen, sleepten Patricia erdoorheen. Nu lijkt de diva die periode definitief achter zich te willen laten, want de strijdbijl met Johan Vlemmix werd deze week begraven.

De ondernemer riep ooit eens dat het hem enig leek om sekspoppen van bekende mensen te maken. Johans hele huis staat vol met de plastic meisjes van vertier en hij gunde andere mensen dat geluk ook. Patricia was de eerste die hij graag naar de mensen thuis bracht.

Patricia vond het niet alleen een rotidee, maar vond het ook beledigend, en stapte naar de rechter. Die bepaalde na een zaak die eeuwig leek te duren dat Johan 2.000 euro aan haar moest betalen, maar de ondernemer ging niet akkoord en tekende hoger beroep aan.

Om niet nóg meer tijd in de rechtbank te moeten doorbrengen, besloot Patricia deze week voor haar eigen geluk te kiezen en een einde te maken aan de ellende. Ze nodigde Johan uit voor een gesprek en de twee zijn er nu definitief uit. Daarmee lijkt in ieder geval een deel van Patricia's rotjaren achter haar te liggen; ze wil een frisse start door naar een woning om de hoek bij haar ouders te verhuizen en hoopt weer televisie te gaan maken.

Don't dip your pen in the company ink

De liefde vinden moet tegenwoordig toch een eitje zijn. Met alle sociale media en datingapps is het een fluitje van een cent om verliefd te worden en voor altijd gelukkig te zijn. Ouderwetse manieren, zoals iemand ontmoeten in een bar, zijn niet langer nodig.

En toch is het zo dat mensen elkaar ook nog weleens in het echt vinden. Zo ook op de werkvloer, en laat dat nou net niet zo handig zijn. Zoals het Engelse spreekwoord luidt: don't dip your pen in the company ink. Of: pap niet aan met een collega.

Een op de vijf Nederlanders heeft weleens een romance op kantoor gehad, zo bleek anderhalf jaar geleden uit onderzoek; allemaal mensen die het risico namen de volgende dag geconfronteerd te worden met de man of vrouw die ze de avond ervoor nog gezoend hadden. Nog erger is het als het echt 'iets' geweest is en het daarna voorbij is; elke dag kijken naar de persoon met wie het niet is gelukt, kan niet goed zijn voor een mens.

Als we bronnen van Story mogen geloven, is dat precies waar Olcay Gulsen last van heeft. Het roddelblad schreef deze week dat de presentatrice het, nog voor ze het liefdesgeluk bij Ruud de Wild vond, geprobeerd zou hebben met RTL Boulevard-collega Ruben Nicolai.

Na een uit de hand gelopen borrel zouden Olcay en Ruben samen zijn weggegaan en een hotelkamer hebben geboekt. Volgens de bronnen van het blad zou het ook niet bij die ene nacht zijn gebleven. Maar een relatie werd het nooit, want Ruben vertelde eerder al dat hij daar geen behoefte aan heeft.

De manager van Olcay houdt haar mond over de geruchten en ook bij RTL Boulevard werd met geen woord gesproken over het verhaal in het blad.

Iets te veel gepompt

Een paar jaar geleden ging er voor entertainmentliefhebbers een wereld open: Mark Rutte bleek, naast goede vriend Jort Kelder, ook 'gewone mensen' als vriend te hebben. Rolf Tangel, ex-pornoster, ex van Barbie en pompbediende, vertelde ons dat hij en Mark vrienden zijn. "Pompvrienden", zelfs.

"Ik spreek mijnheer Rutte elke week wel een paar keer, als hij een rolletje King en een krantje komt halen. Althans: als zijn foto op de voorpagina staat. Want als dat niet zo is, dan hoeft hij hem niet, en blijft het bij het rolletje pepermunt, terwijl de krant weer op de stapel belandt", vertelde Rolf destijds aan Story.

Het is te hopen dat de vriendschap tussen Rolf en Mark nog altijd bestaat, want de liefdesadviezen die onze premier destijds al aan hem gaf, heeft Rolf nu nog meer nodig dan in 2017.

In Weekend vertelt Rolf, vanachter de kassa van het benzinestation, dat hij twee vrouwen zwanger heeft gemaakt. Zowel Gabriëlla als Kimberley wil graag door met Rolf, en hij weet niet hoe hij het moet aanpakken. Tactisch is hij tot nu toe in ieder geval niet.

"Het is heel erg, maar Gabriëlla en ik waren in de babywinkel en ze wilde een kinderwagen kopen, dus ik dacht: hoe ga ik dit tactisch brengen? Ik heb toen aan de verkoopster gevraagd: 'Hebben jullie ook tweelingwagens?'."

Hopelijk komt Mark deze week nog een keertje langs voor een krantje, een rolletje pepermunt en een goed gesprek, want Rolf kan wel wat hulp gebruiken. Met welke moeder moet hij nu verder?