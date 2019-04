Nikkie de Jager heeft niet de behoefte om kinderen te krijgen. De YouTuber vertelt in gesprek met de Nederlandse Vogue dat ze geen kind "wil klaarstomen voor die grote, boze wereld".

De 25-jarige YouTuber, die miljoenen volgers heeft op verschillende sociale media, vindt dat kinderen op die platformen te veel voor hun kiezen krijgen en zou haar eigen kinderen daar niet aan willen blootstellen. Zelf werd ze vroeger flink gepest.

"Het was een harde tijd waarin ik erg ongelukkig was. Vandaar ook die onzekerheid. Maar ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, want het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben er nuchter door geworden, sterk en volhardend. Ik weet, in welke situatie ik ook zit, dat ik erger heb doorstaan."

Tijdens het maken van haar video's is ze zich bewust van de rol die zij speelt in het leven van jonge meisjes. In haar video's wil ze ook daarom zo open mogelijk blijven. Van moeders van die meisjes krijgt ze vaak berichten dat ze zo veel voor hen betekent.

"Ik ben me bewust van mijn rol; ik film mezelf bijvoorbeeld nooit als ik losga op een feest. Want ik weet dat veel jonge meiden meekijken en dat zouden kunnen nadoen."