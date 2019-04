Doutzen Kroes ziet de modewereld veranderen. Het 34-jarige model zegt in gesprek met de Nederlandse Vogue dat de modellen die over catwalks rondlopen en meedoen in campagnes steeds diverser worden.

"Je hoeft nu ook niet meer een bepaalde lengte of bepaalde maten te hebben om model te kunnen worden", aldus het model dat voor merken als L'Oréal, Hunkemöller en Calvin Klein werkt.

Kroes vindt het "geweldig" dat modellen uit de jaren negentig inmiddels terugkeren en ook weer over de catwalks mogen lopen. "Vroeger was ik als 34-jarige nu zelf waarschijnlijk al lang afgeschreven geweest."

Het model twijfelde in het verleden weleens waarom ze dit werk deed. "Gisele (Bündchen, red.) heeft het goed opgeschreven in haar boek: een shoot is een creatief proces van het team. Je doet het samen met de fotograaf, de stylist, haarstylist en de make-upartiest. En jij bent als model de enige die zich niet creatief kan uiten. Dat kan soms best leeg zijn."

Kroes leerde als kind dat het ijdel was om met make-up en kleding bezig te zijn en droomde dan ook niet van een modellencarrière. "Maar nu, als ik bijvoorbeeld zo'n L'Oréal-campagne aan het filmen ben, ben ik echt blij dat ik mijn stem kan gebruiken. Dáárom doe ik dit werk."