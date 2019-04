Girls-actrice Lena Dunham laat woensdag op Instagram weten dat ze de medicijnen waaraan ze verslaafd was een jaar lang niet heeft aangeraakt. De Amerikaanse zei eerder verslaafd te zijn geraakt aan clonazepam, een medicijn tegen onder meer paniekaanvallen.

"Ik realiseerde me heel lang niet dat ik een probleem had. Want dit was voorgeschreven door een dokter. Want ik was succesvol en niet zo iemand die doorslaat in een club", aldus Dunham.

"Maar is de mensen van wie je houdt pijn doen geen issue? Zou je het gevoel dat je de weg kwijt bent en je meestal eenzaam voelen geen probleem noemen?"

Ze steekt haar volgers aan het einde van haar bericht een hart onder de riem. "Ontwenning heeft mijn wereld niet perfect gemaakt. Het leven blijft een uitdaging, zo zit het nu eenmaal in elkaar. Onthoud dat je nooit te ver heen, te gebroken of te uniek bent. Er zijn overal mensen die je willen helpen."