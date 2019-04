Jort Kelder schrok toen hij onlangs voor het eerst de datingapp Tinder gebruikte, vertelt hij in een woensdag verschenen interview met De Telegraaf.

"Dat hele swipen van 'deze staat me aan en deze niet' is van een meedogenloosheid... Het is keihard", merkt de 54-jarige Kelder op. "En het leidt tot een soort gevoel van oneindige beschikbaarheid en keuzestress. Dat je denkt dat er misschien nog iets leukers voorbijkomt."

Kelder stelt dat hij "behoorlijk alleen, maar niet ongelukkig" is. Tinder lijkt niet aan hem te zijn besteed. "Op foto's kun je ook niet afgaan, iets als geur is heel belangrijk en dat is voorlopig nog niet in een app te krijgen. Ik weet niet of dat alleen een generatieverschil is. Jonge vriendinnetjes van mij die klassiek zijn ingesteld, willen ook liever een brief dan een appje vol spelfouten."