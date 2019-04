Jeroen van Inkel en zijn vrouw Sandra zijn na een relatie van veertig jaar tijdelijk uit elkaar.

"Sandra en ik hebben besloten om elkaar even wat ruimte te geven om over ons huwelijk na te denken", laat Van Inkel weten aan RTL Boulevard.

"We zijn veertig jaar bij elkaar en hebben twee geweldige kinderen, en dit geven we niet zomaar op", aldus de 57-jarige dj, die in 2004 met Sandra trouwde. Voor beiden is er geen ander in het spel, benadrukt hij.

Van Inkel presenteert voor NPO Radio 5 elke ochtend het programma Je Dag Is Goed.