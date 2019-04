De vete tussen Patricia Paay en Johan Vlemmix naar aanleiding van de sekspop die Vlemmix op de markt wilde brengen, is voorbij. De schadevergoeding van 2.000 euro die Vlemmix van de rechter aan Paay moest betalen, wordt aan KiKa geschonken, bevestigt hij in gesprek met NU.nl.

"Patricia is net weg. We hebben echt een goed gesprek gehad. Ik ben heel erg blij", aldus de ondernemer. Het hoger beroep dat de zestigjarige Vlemmix na zijn veroordeling had aangekondigd, is nu ook van de baan.

De zeventigjarige Paay had aanvankelijk een schadevergoeding van 30.000 euro geëist van de bekende ondernemer uit Eindhoven, omdat hij een levensgrote sekspop van haar op de markt wilde brengen. Dit stelden zij en haar advocaat later bij naar 15.000 euro, nadat de rechter had gezegd geen 30.000 euro schadevergoeding te willen toewijzen.

De voormalige zangeres stelde dat haar carrière eerder al in het slop raakte door de verspreiding van een plasseksfilmpje, en dat Vlemmix daar misbruik van wilde maken.

De twee deden meerdere pogingen om hun geschil buiten de rechtbank om op te lossen, maar die slaagden tot nu toe niet.