Tim den Besten maakt makkelijk snel contact met mensen, maar dat betekent niet dat hij iedereen maar aardig vindt. De programmamaker vindt zelfs veel mensen stom.

"Ik kan gemakkelijk snel contact maken met mensen, dat moet ook met mijn werk, maar verder ben ik heel eenkennig. Ik heb maar een paar goede vrienden en vind verder veel mensen stom", aldus de 32-jarige Den Besten in gesprek met De VARAgids.

De presentator denkt dat hij snel door mensen heen weet te prikken. "O, nu geef ik mezelf een compliment, haha! Ik bedoel meer: als ik iemand ontmoet, voel ik snel of het 'ja' of 'nee' is."

Den Besten ontving een nominatie voor een Sonja Barend Award voor zijn interview met Aafke Romeijn. Hij prijst zich gelukkig met de mooie recensies. "En ik ben heel blij als mensen me leuk en ontwapenend vinden, maar het is niet iets wat ik aanzet. Als ik dat soort dingen lees, is het meer alsof het over iemand anders gaat."